«الإمارات للفضاء» و«مصدر» تطلقان أول منطقة فضاء اقتصادية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعتزم وكالة الإمارات للفضاء وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إنشاء أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة مصدر لإقامة منظومة أعمال متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعد منطقة الفضاء الاقتصادية التي ستحتضنها مدينة مصدر الأولى من بين مناطق اقتصادية ومراكز عديدة لتكنولوجيا الفضاء ستطلقها وكالة الإمارات للفضاء لدعم بناء قطاع خاص تنافسي وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

وستوفر منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة مواتية لتشجيع تطوير صناعة الفضاء الوطنية. وستُقدم حزمة متكاملة من الفوائد للشركات، بما في ذلك حضانة الأعمال، والمساحات المكتبية، والإرشاد، والتواصل، وفرص الاستثمار، وأولوية الحصول على العقود الحكومية، والتعاون الوثيق مع مراكز البحوث العالمية الرائدة.

إطار مستدام

ويهدف برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية إلى إنشاء إطار مستدام وفعال لتيسير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء بيئة عمل جذابة ومتكاملة للشركات المحلية والعالمية، ودعم نمو تقنيات وخدمات الفضاء الوطنية، وتحفيز الابتكار واعتماد التقنيات المتقدمة، ودعم إنشاء الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.

ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المنطقة الاقتصادية الفضائية بموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها وكالة الإمارات للفضاء ومصدر على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من قبل سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر. وبحسب الاتفاقية، ستعمل المنطقة الحرة لمدينة مصدر على إعداد تراخيص أعمال مخصصة للشركات ذات الصلة بالفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والخدمات اللوجستية، وتحليل البيانات، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، وغيرها من الأنشطة الفضائية.

الوجهة التالية

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «يعتبر الفضاء الوجهة التالية لنمو الأعمال، حيث سيدعم الاقتصاد الوطني على مدى الخمسين عاماً المقبلة. وتعد منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر علامة بارزة في استراتيجيتنا لإنشاء قطاع خاص تنافسي في قطاع الفضاء، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز البحث والتطوير، وتشجيع روح ريادة الأعمال. وسيسهم هذا البرنامج في إحداث تأثير إيجابي ملحوظ بحيث يطور صناعة الفضاء الواعدة في الدولة ويرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار. وتسعدنا هذه الشراكة الاستراتيجية مع «مصدر» ونتطلع إلى العمل عن كثب بروح ملؤها التعاون والتآزر من أجل صناعة فضاء منافسة عالمياً».

بناء القدرات

وقال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «إن بناء القدرات أمر حيوي للمساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتعتبر مناطق الفضاء الاقتصادية خطوة كبيرة إلى الأمام، إذ ستوفر منظومة صديقة للأعمال ذات بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات منافسة لدعم إنشاء شركات جديدة في مجال تكنولوجيا الفضاء. وتعد اتفاقيتنا مع مدينة مصدر هي الأولى من بين العديد من الاتفاقيات، ونعتزم المضي قدماً بسرعة لإنشاء المزيد من مراكز الشركات الناشئة على الصعيد الوطني وتحويل أفكار المرحلة المبكرة إلى مشاريع مجدية تجارياً. إنها تدعم استراتيجيتنا عالية التأثير لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الابتكار. ونحن متحمسون تجاه هذه المرحلة الجديدة من النمو في صناعة الفضاء».

خطوة أخرى

ومن جانبه، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: «أنشأت مدينة مصدر بيئة فريدة تدعم نمو الأعمال والابتكار في الوقت نفسه. وباعتبار أن المدينة تحتضن مقر وكالة الإمارات للفضاء، فإن شراكتنا لإطلاق أول منطقة فضاء اقتصادية تعد خطوة أخرى مهمة تأتي في إطار العروض الاستثنائية التي توفرها المنطقة الحرة في مدينة مصدر. ولا يقتصر هدفنا فقط على الارتقاء بريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في قطاع الفضاء سريع النمو، ولكن أيضاً استقطاب المواهب وتمكينها من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع وكالة الإمارات للفضاء للمضي بمنطقة فضاء اقتصادية ومدينة مصدر نحو آفاق أوسع».

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