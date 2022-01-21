«وام» تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

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بحث وفد من وكالة أنباء الإمارات سبل تعزيز التعاون الإعلامي مع عدد من وسائل الإعلام في المكسيك. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، إلى الولايات المتحدة المكسيكية في ختام جولة بأمريكا اللاتينية شملت البرازيل وكولومبيا في إطار جهود الوكالة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الإعلامية العالمية.

والتقى وفد وكالة أنباء الإمارات مع مسؤولي وكالة «كوارتوسكيورو» المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي والمعلومات الصحفية التي تأسست عام 1986، حيث جرى بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل ومشاركة المحتوى بين المؤسستين.

كما زار الوفد مقر مجموعة «أزتيكا» الإعلامية، التي تعد ثاني أكبر شركة في المجال الإعلامي بالمكسيك، وهي ضمن مجموعة ساليناس التي تعرف بأنها من عمالقة شركات وسائل الإعلام في العالم وتبث برامجها إلى 13 دولة، وبحث الوفد مع مسؤولي المجموعة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين على الصعيد الإعلامي والتبادل الإخباري ومشاركة المجموعة في الكونغرس العالمي للإعلام.

وزار وفد «وام» قناة «Canal 11» الشبكة التلفزيونية التعليمية المكسيكية، التي يصل عدد موظفيها إلى 1500 موظف، وتعد من أشهر القنوات التلفزيونية الوطنية والأشهر في أمريكا اللاتينية، وممولة بشكل كامل من الحكومة المكسيكية، ولها انتشار واسع، حيث يصل عدد متابعيها يومياً لقرابة 30 مليون مشاهد، وعدد 3 ملايين متابع من خلال قنواتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتركز «كانال 11» على أهم أخبار العالم والأخبار المحلية وبعض البرامج التعليمية للأطفال، وتم الاتفاق خلال الزيارة على بث فقرة أسبوعية عن دولة الإمارات بمادة ستوفرها الوكالة باللغة الإسبانية تتحدث عن الدولة.

كما زار الوفد صحيفة «إل يونيفرسال» المكسيكية ذات الانتشار الواسع في المكسيك، التي تم تأسيسها قبل 100 عام، وتعتبر من أهم صناع المحتوى في القطاع الإعلامي من خلال أكثر من 240 صحفياً في مواقع مختلفة حول العالم، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون في مجال التبادل الإخباري في ظل رغبة الجانب المكسيكي في زيادة أخباره عن دولة الإمارات.

وأكد محمد جلال الريسي أهمية هذه الزيارة في استكشاف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الإعلامي بين وسائل الإعلام المكسيكية التي تمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات المهنية.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة وسائل الإعلام المكسيكية في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تستضيفه أبوظبي شهر نوفمبر المقبل، ويوفر منصة بارزة لبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية بمختلف دول العالم.

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