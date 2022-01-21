أحمد بن محمد: مدينة دبي للإعلام حاضنة للإعلام العالمي

المصدر: دبي – غسان خروب

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نوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بذكرى مرور 20 عاماً على انطلاقة «سي إن إن بالعربية» من دبي، مستذكراً أن انطلاقة الإعلام العالمي من دبي تزامنت مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمدينة دبي للإعلام، لتكون حاضنة لوسائل الإعلام من كل العالم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «20 عاماً على انطلاقة سي إن إن بالعربية من دبي.. بداية تزامنت مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمدينة دبي للإعلام، لتكون حاضنة لوسائل الإعلام من كل العالم».

جدارة

وبحروف ذهبية كتبت دبي قصة نجاحها، لافتة أنظار العالم إليها، وهي التي استحقت عن جدارة لقب عاصمة الإعلام العربي، وباتت حاضنة للكثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، لتثري عبر مدينة دبي للإعلام مشهدها المتطور، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي أسس مدينة دبي للإعلام في عام 2000، لتصبح مركزاً مهماً للإعلام في الشرق الأوسط والعالم، حيث تضم المدينة حالياً أكثر من 3000 مؤسسة إعلامية ويعمل بها 34 ألف إعلامي وتبث منها أكثر من 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة، ومن بينها «سي إن إن بالعربية»، التي تحتفل بالذكرى الـ 20 على انطلاقتها لأول مرة في عام 2002 كجهة إخبارية رقمية تتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لها.

احتفاء «سي إن إن بالعربية» بعامها الـ20 لم يمر مرور الكرام، فقد أشار إليه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، في تغريدته التي نشرها على «تويتر»، وجاءت بعد مرور أقل من يوم على ترحيبه عبر حسابه في «تويتر» أيضاً، بتأسيس مكتب النهار العربي في دبي، لتنضم إلى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

«سي إن إن بالعربية» كانت واحدة من أوائل المؤسسات الإعلامية العالمية التي اتخذت من مدينة دبي للإعلام مقراً لها، لتزيد بذلك من وهج المشهد الإعلامي في دبي، حيث كانت «سي إن إن بالعربية» قد اختتمت عقدها الثاني بنجاحات لافتة، تمثلت في زيادة عدد جمهورها اليومي بنسبة 150 % على مدى السنوات الـ 6 الماضية، وذلك وفق الإحصاءات الصادرة عنها والتي عبرت كارولين فرج، نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية ورئيس تحرير CNN بالعربية، عن فخرها بالإنجازات التي حققتها القناة على مدى عقدين. وقالت: نحن فخورون للغاية لأننا قدّمنا أخباراً مستقلة من منظور عالمي للجمهور العربي على مدار 20 عاماً حتى الآن.

على مدار عقدين ونيف استطاعت دبي أن تطوّر مشهدها الإعلامي كثيراً، حتى أصبحت مركزاً جاذباً لعدد كبير من المؤسسات الإعلامية، بفضل مرونة الإجراءات وتوفير الخدمات المناسبة، وقوة البنية التحتية التي تتمتع بها، وهو ما ساعد في جعل مدينة دبي للإعلام، واحدة من أفضل المراكز الإعلامية على المستوى العالمي، خاصة وأنها تضم العديد من المرافق والشركات المختصة بالمجال الإعلامي وريادة الأعمال والتطوير، كما تتميز أيضاً بتوفيرها بيئة عمل متكاملة تجذب الآلاف من الشركات والأفراد، حيث تتمتع المدينة بمرونة عالية في إجراءات الملكية والإعفاء الضريبي، ما جعلها بيئة محفزة للإبداع المهني وملتقى الجنسيات من مختلف أرجاء العالم.

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