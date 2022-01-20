رئيس وزراء إسرائيل يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل عبر خلاله عن إدانته الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن عدد من الضحايا المدنيين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي دعم بلاده لكل ما تقوم به دولة الإمارات دفاعاً عن أمنها ضد هذه الاعتداءات ..مشددا على ضرورة التصدي للقوى الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات ..متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معالي نفتالي بينيت لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها.

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