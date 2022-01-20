«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يعلن عن إقبال 3800 مقيم لإشهار الإسلام خلال 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن عدد المقيمين والزوار، الذين أشهروا إسلامهم خلال العام 2021 فاق 3800 مسلم جديد، بزيادة تقدر بـ 17% مقارنة بالعام 2020، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن المركز، إذ تنوعت قنوات استقبال الطلبات الخاصة بخدمة إشهار الإسلام لتشمل بوابة الخدمات الذكية، ونظام إدارة علاقات المتعاملين «CRM»، فضلاً عن الحضور الشخصي إلى المركز، حيث تمت بالتعاون مع المراكز الإسلامية المعتمدة بالإمارة، وذلك في إطار جهود المركز بتعزيز ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة والوسطية بين الجاليات المقيمة بدبي.

ويحرص المركز بشكل مستمر على تقديم خدمات المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد، بما فيها مرحلة ما بعد إشهار الإسلام، والتي تعد من أهم المراحل في رحلة المسلم الجديد، حيث يقدم المركز خدمات، تشمل النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والعائلية والإجرائية، كإشهار الإسلام، إصدار الشهادات «شهادة اعتناق إسلام، شهادة بدل فاقد، طبق الأصل، شهادة لمن يهمه الأمر لأبناء المسلمين الجدد، شهادات لمن يهمه الأمر للحصول على الرعاية المادية بالتعاون مع صندوق الزكاة بأبوظبي أو تسهيل إجراءات الزواج بالتعاون مع محاكم دبي»، تقديم الدروس والاختبارات، بالتعاون مع قسم شؤون الدارسين بالمركز.

وفي هذا السياق، أشارت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة المركز إلى أن تزايد أعداد المسلمين الجدد في الإمارة خلال العام 2021 يأتي بناء على الجهود المبذولة والمستمرة، التي ينفذها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، والمراكز الإسلامية بدبي، بالإضافة إلى شرطة دبي، وبدعم مباشر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بتقديم الدين الإسلامي الحنيف إلى غير المسلمين عن طريق شرح مبادئه ومفاهيمه وتعاليمه، بخطاب حضاري لمختلف فئاته بمختلف اللغات، مؤكدة أن الأمر أسهم في دخول الجاليات بمختلف ثقافاتهم إلى الدين الإسلامي بقناعتهم وإرادتهم، بعد فترة من البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها.

وأوضحت هناء الجلاف، رئيسة قسم رعاية المسلمين الجدد: إن رعاية المسلمين الجدد وتعليمهم وتثقيفهم لإبراز سماحة الدين الإسلامي ومبادئه أحد أهم المسارات، التي يعمل عليها المركز، منوهة بأن تقديم خدمة إشهار الإسلام عملية مستمرة على مدار العام للراغبين باعتناق الدين الإسلامي، وذلك من خلال خطة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

وتستقبل هذه الخدمات عبر بوابة الخدمات الذكية للدائرة www.iacad.gov.ae، وتطبيق الدائرة الذكي iacad، فضلاً عن الاتصال المباشر على مركز اتصال الدائرة 800600 المجاني.

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