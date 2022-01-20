بلدية أبوظبي تدعو المقاولين بالإلتزام بمتطلبات البيئة بالمواقع الإنشائية

المصدر: أبوظبي -وام

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ورشة عمل افتراضية استهدفت الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، تناولت متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، بهدف التعريف بها.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور، من بينها: الهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أدوار ومسؤوليات البلدية، أدوار وواجبات الكيانات، التعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

معايير البيئة

كما أتاحت الورشة للمشاركين طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن آلية تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء بضرورة الالتزام بالمعايير والمتطلبات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وأوصت الورشة برفع التقارير الربع السنوية للوقوف على المستجدات في المواقع الإنشائية بشكل دائم، بهدف معالجة التحديات الخاصة بأماكن العمل وإدارة كافة الجوانب ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية فيها.

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