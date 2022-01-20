بلدية الشارقة تقدم 100 مساهمة لمشاريع حكومية2021

المصدر: الشارقة- البيان

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أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تقديم خدمات ذات جودة عالية، تتماشى مع النهضة الكبيرة، التي تشهدها الإمارة الباسمة في مختلف المجالات، ودعم الجهات الحكومية، وتلبية طلبات السكان من مجموعة من الخدمات، التي تقدمها سنوياً كتربة الردم وتربة الدفان وإنجاز طرق حصوية وإزالة مخلفات وغيرها، انطلاقاً من دور البلدية وحرصها على توفير خدمات عامة للدوائر الحكومية والمستثمرين والسكان.



آليات

وأوضح المهندس فيصل الملا مدير إدارة الخدمات العامة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية قامت خلال العام الماضي بتوفير الآليات والمعدات اللازمة والكوادر المؤهلة لتقديم خدمات بنية تحتية، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالجهات الحكومية، وقدمت أكثر من 100 مساهمة، استفاد منها أكثر من 40 جهة حكومية في الإمارة، شملت أعمال صيانة وتوفير حمولات دفان وتسوية أرضيات، وغيرها من الخدمات لدعم منظومة البنية التحتية.



حمولة

وأكد الملا أن البلدية وفرت خلال العام الماضي ما يقارب 120,000حمولة من تربة الردم والدفان، كما وفرت أكثر من 7000 من حمولات التربة الزراعية لمساكن المواطنين، وإنشاء وصيانة طرق حصوية بطول 82,000 متر، وإجراء اكثر من 200 عمليات التنظيف للإشارات المرورية واللوحات الإرشادية بإجمالي 40،000 إشارة ولوحة، في إطار حرص على توفير خدمات شاملة ومتميزة للقاطنين وتطوير البنية التحتية في الإمارة.

وأفاد مدير إدارة الخدمات العامة أن البلدية نفذت العديد من المشاريع خلال 2021، شملت أعمال تهيئة مواقف عامة في عدد من المناطق، ومشاريع رصف ساحات وأحواض لأشجار النخيل وأعمال تسويات وتوفير تربة ردم ودفان لعدد من المشاريع الحيوية، وإنجاز مرافق خدمية لبعض الحدائق كالملاعب ومناطق ألعاب الأطفال، فضلاً عن توفير منصات إنقاذ على عدد من الشواطئ، وغيرها من المشاريع الأخرى.

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