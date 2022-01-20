«الوطني» تطوير الصناعة الوطنية في جلسة 26 يناير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022م، في قاعة زايد بمقر المجلس، يناقش خلالها موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية الخاص بهذا الموضوع وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

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