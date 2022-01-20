الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مائلا للبرودة نهاراً ومغبرا وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، وباردا ليلاً مع احتمال تشكل الصقيع على بعض المناطق صباح السبت، والرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية / 30 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س.

الخليج العربي شديد الإضطراب إلى مضطرب الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 27:04 والجزر الأول عند الساعة33 :08 والجزر الثاني عند الساعة 43 :21.

بحر عمان شديد الإضطراب إلى مضطرب الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 21:11 والمد الثاني عند الساعة 31:00 والجزر الاول عند الساعة 48:17 والجزر الثاني عند الساعة 19:0644.

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