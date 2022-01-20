الشارقة.. تخصيص أماكن لفحص «كورونا» للمواطنين في مجالس الضواحي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن هناك الكثير من الأماكن التي تم تخصيصها لإجراء فحوصات كورونا في الشارقة للمواطنين والمقيمين في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، منها مراكز للمواطنين في مجالس الضواحي، ضاحية السيوح والرحمانية وواسط وضاحية مغيدر والنادي العربي في منطقة المجاز، إضافة إلى مراكز خاصة والمناطق الشرقية، كما تم توفير مركز مختص لفحص للعمالة بمنطقة الصجعة، إضافة إلى توفير الفحوصات في بعض مباني القيادة العامة للشرطة، وذلك بهدف استيعاب أكبر شريحة من أفراد المجتمع في أماكن مرتبة تيسيراً وتسهيلاً لهم، مبيناً أنه تم نقل مكان فحص السائقين الكائن بمنطقة الرمثا إلى مكان آخر وتخصيص المبنى لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لأجراء الفحوصات للراغبين، وذلك بهدف استخراج النتائج في أقل زمن ممكن.

تغيير

وأوضح الشامسي بأنه سوف يتم تغيير مكان المختبر لمنطقة الرمثا لتقليل عدد الساعات اللازمة لاستلام النتائج في أقل وقت ممكن، إضافة إلى وضع العديد من السيناريوهات لاستيعاب الأعداد المتزايدة «خصوصاً» من فئة الطلبة.

وأكد أنه في مركز الرمثا يتجاوز عدد المراجعين الـ 3 آلاف مراجع وأن الارقام في عدد المراجعين ترتفع وتنخفض، كما أنه متوقع ارتفاعها في ظل اقبال الطلبة لأجراء الفحوصات، وذلك بعد أن تتحول الدراسة من «عن بعد» إلى النظام المباشر.

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