70 متحدثاً يستعرضون في دبي آخر مستجدات الطب التجميلي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية انطلقت فعاليات مؤتمر الإمارات السابع لجراحة التجميل في فندق كونراد دبي والذي يستمر لـ3 أيام. ويأتي المؤتمر والذي افتتحه كل من الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي وميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية تحت شعار «تمكين العلم والفن في قطاعات الجراحة التجميلية والترميمية» كأداة تحفيز وتمكين لاستكشاف أحدث التطورات والإنجازات في قطاعات التجميل.

وتحتوي أجندة هذه الدورة من مؤتمر الإمارات السابع لجراحة التجميل على فعاليات شاملة لـ3 أيام والتي تتضمن أكثر من 140 محاضرة علمية تتطرق إلى المواضيع الرئيسية في قطاع الجراحة والتجميل، كما يستضيف المؤتمر 70 متحدثاً دولياً وإقليمياً للتحدث عن أهمية الطب التجميلي وتبنيه حول العالم.

كما سيعرض المؤتمر أحدث التقنيات والأجهزة التي تستخدم في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية وتقنيات العلاج بالليزر والعلاج التجميلي، حيث يشارك في المؤتمر هذا العام 25 شركة عارضة تطرح الأجهزة الأكثر استخداماً وأحدث المعدات الطبية المتعلقة بالتجميل.

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