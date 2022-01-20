الطاير يبحث تعزيز مجالات التعاون مع وزير التكنولوجيا الإستوني

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بحث معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، خلال لقائه، معالي أندرو سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، فرص التعاون المشترك في التنقل ذاتي القيادة، والذكاء الاصطناعي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في النقل الجماعي.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات ونظيراتها في جمهورية إستونيا، واطلع الوفد الزائر على جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي.

واطلع معالي مطر محمد الطاير الوفد الإستوني، على استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، في عام 2030، حيث تقوم الهيئة باستكمال التجارب على التاكسي الجوي ذاتي القيادة، وتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة، ودراسة تطوير أنظمة النقل المعلقة، واستعرض معاليه المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها لتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك المشاريع المزمع تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث طورت الهيئة استراتيجية متكاملة للاستثمار تتضمن برامج استثمارية متخصصة من ضمنها برنامج التمويل البديل لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل، كما وضعت سياسة متكاملة للشراكة مع القطاع الخاص، وآلية دراسة وتنفيذ مثل تلك المشاريع ونطاق عملها لتكون المرجع في إعداد وتطبيق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه أشاد أندرو سوت، بتجربة هيئة الطرق والمواصلات في توفير منظومة متكاملة من وسائل المواصلات العامة، وتوظيف التقنيات الذكية في تسهيل حركة تنقل السكان في المدينة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصالح الجانبين، وكذلك مشاركة استونيا في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية لعام 2024، الذي يقام في دبي، لأول مره خارج قارات أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وشرق قارة آسيا.

حضر اللقاء أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد محمد يوسف المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، وعدد من المديرين في الهيئة.

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