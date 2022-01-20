فحوصات PCR مجانية لطلبة المدارس بمنطقة أم الثعوب بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع شركة طموح للرعاية الصحية، عن تخصيص خيمة فحص PCR لطلبة المدارس وعوائلهم، بالإضافة إلى تخصيص خيمة لفئة العمالة المساندة، وذلك في منطقة أم الثعوب الصناعية لاستقبال فئة الطلاب وأولياء الأمور ابتداءً من غد الجمعة 21 يناير الجاري، من الـتاسعة صباحاً وحتى الـتاسعة مساءً، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المسوحات اليومية، والتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور لعمل الفحوصات .



فئات

وسيكون الفحص مجانياً لطلبة المدارس ممن تتراوح أعمارهم بين ( 4 سنوات الى 18 عاما ) مع استمرار فحوصات الفئات الأخرى بأسعار رمزية .



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