"الموانئ والجمارك" تعيد تدوير 115 كيلوجراماً من العلب البلاستيكية

المصدر: البيان

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في إطار جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الرامية إلى تعزيز ممارسات التنمية المستدامة، شاركت المؤسسة في مبادرة "شجرة في المجتمع.. جذور توحدنا" التي تنظمها "مجموعة عمل الإمارات للبيئة" عبر إعادة تدوير 115 كيلوجراماً من علب المياه البلاستيكية.

وأكدّت هند أحمد شاكر، مدير إدارة الاستراتيجية والاتصال في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على التزام المؤسسة في تعزيز جهود العمل البيئي في الدولة عبر تبني أفضل الممارسات للتخلص الآمن من النفايات البلاستيكية، من خلال التعاون والتكامل مع المؤسسات والمبادرات الوطنية التي من شأنها الحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة.

وأوضحت هند، بأن المؤسسة قد شاركت في مبادرة "شجرة في المجتمع.. جذور توحدنا" التي أعلنت عنها مجموعة عمل الإمارات للبيئة عبر جمع وإعادة تدوير 115 كيلوجراماً من علب المياه البلاستيكية خلال أسبوعين، وجمعهم في صناديق مخصصة لإعادة التدوير، لتعزيز ثقافة الموظفين في آلية التخلص الآمن من النفايات، معربة عن فخرها بنجاح المبادرة وتجاوب الموظفين ومشاركتهم الفاعلة فيها.

وأشارت مدير إدارة الاستراتيجية والاتصال، بأنه مقابل إعادة تدوير 115 كيلوجرام من البلاستيك، عملت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، على زراعة شجرة باسم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تكريماً لمشاركتها في هذه المبادرة التي تعد حدثاً سنوياً لربط حملة زراعة الأشجار ببرامج إدارة النفايات، مشيدة بدور المجموعة في حشد المجتمع نحو استثمار النفايات القابلة لإعادة التدوير وزيادة الرقعة الخضراء المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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