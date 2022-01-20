الإمارات تشكر العالم على تضامنه معها

المصدر: نيويورك - البيان

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أعلنت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال كلمة بمجلس الأمن أنه رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة لإحلال الاستقرار والازدهار في كافة أرجائها، إلا أنه لاتزال هناك محاولات غاشمة لنشر الفوضى والإرهاب فيها ونخص بالذكر هنا الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ومن بينها الاستهداف الأخير منذ أيام لمدنيين ومنشآتٍ مدنية في الامارات.

وشكرت معاليها كافة الدول والتي بلغت أكثر من 90 دولة لوقوفها إلى جانب الإمارات وإدانتها لهذه الأعمال الارهابية. وفي سياق آخر ،أكدت معاليها دعم الإمارات للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967.

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