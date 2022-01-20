البابا تواضروس الثاني يؤكد تضامن الكنيسة القبطية مع الإمارات

المصدر: القاهرة - وام

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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تضامن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الإمارات وشعبها ضد الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بدولة الإمارات.

وأعرب البابا تواضروس في بيان عن بالغ الحزن والأسى لسقوط عدد من الضحايا والجرحى جراء الهجوم الآثم لميليشيا الحوثي الإرهابية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعياً الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها، وأن تبقى دوماً دولة أمن وسلام وتسامح.

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