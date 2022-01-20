«المجتمعات المسلمة»: الأديان تناهض هذه الجرائم الإرهابية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عن إدانته الشديدة لحادث استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات العربية المتحدة.

وعبر المجلس في بيان عن استنكاره وإدانته للحادث، كما شدد على رفضه لكل أعمال العنف والتطرف التي تستهدف الأبرياء مؤكدا أن الأديان جميعها تناهض هذه الجرائم الإرهابية. وطالب المجلس بضرورة أن يبادر المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بإدراج ميليشيا الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز