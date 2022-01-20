«التدريب» في شرطة دبي.. تأهيل وفق أعلى المعايير العالمية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلعب الإدارة العامة للتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي دوراً حيوياً في تأهيل وتدريب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في مجال التدريب.

وقال العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، إنّ الإدارة أحدثت نقلة نوعية في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، وذلك بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، ومن خلال تبني الأفكار الإبداعية في عملية التدريب والتعليم المستمر لرجل الأمن، وحرصها على تدريب وتطوير الكوادر وفق أحدث الممارسات الشرطية والعلمية وتطوير قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمعارف والأساليب التي تمكّنهم من القيادة الفعالة لمجريات العمل الأمني والشرطي التخصصي والميداني.

وأوضح أنّ الإدارة العامة تسهم في تحقيق مؤشرات الأداء الشرطي عبر رفع مستوى الكفاءة، ورفع نسبة الاستجابة، والإحساس بالأمن، مشيراً إلى أن الأولويات الاستراتيجية في المؤسسات الأمنية تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية، بما يضمن استباق الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المتطورة باستمرار مع تطوّر الحياة، وضمان تحديث المعلومات لمواكبة المستجدات.

100 تحسين

وقال العميد الشامسي: إنّ نسبة الرضا العام في عمليات التدريب بلغت 96% في العام 2021، في حين بلغ مؤشر نسبة البرامج التدريبية التي تم تطويرها وتحسينها 100%، وبلغ معدل الساعات التدريبية لكل موظف 17.1%، في حين كان المستهدف 12.8%، وبلغت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم بدون تكرار 53.3%، ونسبة قياس أثر التدريب 96%.

التدريب الذكي

وأوضح أنّ شرطة دبي نجحت في تأسيس بنية تحتية ذكية علمية وتكنولوجية متطورة، تخدم الأمن والأمان، وتؤثر إيجاباً في مستقبل الإنسان في شتى المجالات، ما مكّنها من تحقيق أعلى معدلات المؤشرات التنافسية عبر تبنّي أحدث الحلول الذكية والتطبيقات التكنولوجية، وتوظيفها الإبداعي للابتكار في بناء مستقبل مستدام، وتنمية القدرة المؤسسية، وذلك لأن مركز التدريب الذكي، أعدّ 115 مادة تدريبية تفاعلية، و6 تخصصات و25 خاصية، وبلغ إجمالي المستفيدين منه 22432 مستفيداً، وبلغت نسبة التحول الذكي فيه 100%.

برامج تدريبية

وقال: إنّ الإدارة حرصت على إعداد برامج تدريبية مبنية على معايير عالمية بجودة عالية، تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، وقد بلغت الساعات التدريبية 384342 ساعة، في حين بلغ عدد المتدربين بدون تكرار 11914 متدرباً، والمتدربين بتكرار 56438 متدرباً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز