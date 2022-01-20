أبوظبي أكثر مدن العالم أماناً للعام السادس على التوالي

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت أبوظبي للعام السادس على التوالي بلقب المدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم، وفقاً لنتائج «مؤشر الجرائم 2022»، الصادر عن موقع «نامبيو» الشبكي العالمي المتخصص في قواعد البيانات والإحصاءات المتنوعة، ويرصد المؤشر في مطلع كل عام مستويات انتشار الجرائم في 459 مدينة حول العالم.

ونالت أبوظبي لقب أقل مدن العالم في الجرائم، حيث لم يتجاوز رصيدها 12.12 درجة على «مؤشر الجرائم 2022» كما نالت أبوظبي 87.88 من أصل 100 درجة على «مؤشر الأمان 2022»، الصادر عن «نامبيو»، وبالتوازي مع مؤشر الجرائم.

ولم تبلغ أي مدينة من المدن الـ459 المُدرجة على المؤشر هذه الدرجة، ما أتاح لأبوظبي الاحتفاظ للعام السادس على التوالي بلقب أكثر مدن العالم أماناً.

وأفاد «نامبيو» في البيانات المُلحقة بنتائج المؤشر أن درجة الأمان التي يشعر بها الشخص عند تجواله بمفرده في أبوظبي نهاراً 92.78، وليلاً 85.44 من أصل 100 درجة، وكلتا الدرجتين بالغة الارتفاع.

وثمن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رعاية ودعم القيادة الرشيدة التي وضعت الأمن ‏والأمان على رأس أولوياتها لإسعاد المواطنين والمقيمين والزوار، مما أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة في ‏مؤشرات الأمن العالمية بما يدعم بشكل مباشر التنمية الاقتصادية في الإمارة ورفع مستوى الطمأنينة في المجتمع وتعزيز ‏أهداف وقيم رسالة التسامح بين مختلف الجنسيات.‏

وهنأ القيادة الرشيدة بمناسبة حصول أبوظبي على تقييم المدينة الأكثر أماناً في العالم، موجهاً الشكر إلى جميع منتسبي ‏شرطة أبوظبي على جهودهم الاستثنائية، وما حملوه على عاتقهم من قيم المسؤولية والأمانة في ‏حفظ الأمن والاستقرار وبث السكينة والاطمئنان في قلوب المواطنين والمقيمين في الإمارة، مؤكداً ضرورة ‏الاستمرار ومضاعفة الجهود للحفاظ على ما حققته شرطة أبوظبي من إنجازات.‏

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة للرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة ، مشيراً إلى أن مواصلة حصول إمارة أبوظبي على المركز الأول عالمياً هو دليل يؤكد أن شرطة أبوظبي تسير على الطريق ‏الصحيح وتتبنى استراتيجيات شاملة تضمن استمرار الريادة الأمنية والمرونة العالية في التعامل مع كافة المستجدات ‏والأحداث الأمنية في الإمارة وتعد حافزاً لتحقيق المزيد من المكتسبات على المستوى المحلي والعالمي.‏

شكر وتقدير

ورفع اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، والتي وفرت كل السبل والموارد لتعزيز الأمن الوطني الذي يشعر به كل إنسان يعيش على أرض إمارة أبوظبي، وذلك ‏ في تصريح بمناسبة حصول إمارة أبوظبي على تقييم المدينة الأكثر أماناً في العالم للسنة ‏السادسة على التوالي، بحسب مؤشر نومبيو ‏لأمان المدن 2022 بناءً على إجابات الجمهور على أسئلة متعلقة بتكلفة المعيشة ومستويات السلامة والتلوث والجريمة، ‏وقد حققت أبوظبي النتيجة الأعلى.‏

وأشار إلى أن نتائج التقرير هي ثمرة رؤية حكيمة من القيادة الرشيدة التي جعلت الأمن والأمان أولى أولوياتها في سبيل ‏راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأعطت الواقع الحقيقي لمسيرة الأمان والطمأنينة التي يعيشها الجميع على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي. كما ‏أثبتت النتائج الاستقرار الأمني الشامل والتلاحم المجتمعي وترجمة للقيم الحضارية التي تؤمن بها قيادتنا الرشيدة بهدف ‏تعزيز مجتمع أكثر أمناً واستقراراً بفضل جهود جميع مؤسسات الإمارة الأمنية وبتعاون أفراد المجتمع من المواطنين ‏والمقيمين من أجل تحقيق الهدف الأسمى في الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الأمن والأمان عبر الشراكة الفعالة مع القيادة ‏العامة لشرطة أبوظبي.‏

وأثنى على جهود جميع العاملين والمنتسبين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الذين أدوا مهامهم الموكلة إليهم ‏بأعلى مستوى من الاحترافية والمهنية والتي انعكست إيجابياً في التحسين والتطوير المستمر والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية ‏والمرورية والأمنية لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.‏

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