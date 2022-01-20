«آراب هيلث 2022» يناقش تأثير «كوفيد 19» في الإنجاب

المصدر: دبي - وام

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يناقش مؤتمر «آراب هيلث لأمراض النساء والتوليد» في نسخته الـ 14 الاتجاهات الحالية في صحة المرأة، ومن بينها تأثير جائحة «كوفيد 19» في الإنجاب والخصوبة.

ويأتي المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «مواكبة آخر التطورات ونقاط الإجماع والخلاف في أمراض النساء والتوليد» ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي «آراب هيلث 2022»، الذي سيقام بالفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي وتنظمه «إنفورما ماركيتس»، ويعد أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويناقش المؤتمر الـ 14 لأمراض النساء والتوليد العديد من الجلسات الرئيسية التي تسلط الضوء على الخصوبة والإنجاب وتأثير جائحة «كوفيد 19»، بما في ذلك جلسة حول «مدى تأثير جائحة كوفيد 19 على الجنين» ستديرها الدكتورة أسماء خليل أستاذة التوليد وطب الأم والجنين بمستشفى جامعة «سانت جورج» في لندن وجلسة أخرى حول «مدى تأثير جائحة كوفيد 19 على الخصوبة» سيديرها الدكتور جوني عواد الرئيس التنفيذي للخدمات النسائية ورئيس الطب التناسلي بمركز «السدرة» للطب والبحوث في قطر.

مشاركون

ويستقطب معرض «آراب هيلث 2022»، الذي يقام كحدث مشترك مع معرض ومؤتمر «ميدلاب الشرق الأوسط» متخصصي الرعاية الصحية العالميين حيث يضم 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر وأكثر من 550 متحدثاً دولياً وإقليمياً وأكثر من 250 جلسة فريدة من نوعها.

تفاصيل

وتعقد المؤتمرات حضورياً في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري وافتراضياً في الفترة من 31 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل وتشمل كلاً من: مؤتمرات الأشعة وجراحة العظام والجراحة والتوليد وأمراض النساء، حيث ستنعقد هذه المؤتمرات جنباً إلى جنب مع المؤتمر الخاص بالتعليم الطبي المستمر، فيما تشمل بقية المؤتمرات الافتراضية الأخرى عبر الإنترنت إدارة الجودة في الرعاية الصحية وطب الأسرة والأنف والأذن والحنجرة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة.

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