القطاع الصحي في أبوظبي.. ريادة عالمية تواكب مئوية الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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رسخت إمارة أبوظبي مكانتها وجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة ومنصة إقليمية مهمة للتعاون الدولي وتوحيد الجهود للمضي بصحة المجتمعات في المنطقة والعالم، ففي عام الخمسين، تصدرت أبوظبي مدن العالم القيادية في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» في العام 2021 وشكلت إنجازاتها الرائدة في التصدي للجائحة نموذجاً فريداً في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع واستدامة الأعمال.

وأثبت قطاع الرعاية الصحية قدرة ومرونة استثنائية وجاهزية عالية في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات، مع الاستمرار في تطوير وتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة وباستخدام أحدث الابتكارات العلاجية والوقائية والتشخيصية، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات المتقدمة.

ومن خلال الأبحاث العلمية والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات الأبحاث والمنتجات الدوائية في العالم، ساهمت أبوظبي في رفد الكنز المعرفي العالمي حول الجائحة وتسريع عمليات إنتاج اللقاح، لا بل وتعدى دورها ذلك لتصبح لاعباً رئيساً في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» عالمياً من خلال مبادرة استراتيجية لتوزيع اللقاحات وإنشاء ممر جوي عالمي لتوزيع اللقاحات والمنتجات الدوائية.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، أن الأنظار تتجه إقليمياً وعالمياً إلى أبوظبي التي وضعت في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة حفظها الله، صحة وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها، وأثبتت تميز وكفاءة منظومتها الصحية والمنظومات المساندة، التي عملت بروح الفريق الواحد، في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، ومواصلة تطوير وتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية المستوى، مستندة إلى أسس علمية وبحثية ومنظومة بيانات آنية.

وأضاف: «سطر عام 2021 جملة من الإنجازات المهمة في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، كان أبرزها الاستجابة المتميزة التي وضعت الإمارة في صدارة المدن القيادية في التعامل مع الجائحة على مستوى العالم، وذلك بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي كانت موجودة لحظة بلحظة منذ اليوم الأول، وتكاتف الجهود الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وتفاني أبطالنا في خط الدفاع الأول الذين واصلوا مهمتهم في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والتصدي للجائحة، والتزام أفراد المجتمع وحرصهم على تبني الإجراءات الاحترازية التي تحمي صحتهم وصحة من حولهم».

وقال : «شكلت توجيهات قيادتنا الرشيدة وعزيمة أبطال خط الدفاع الأول في القطاعين العام والخاص والوعي المجتمعي مزيجاً فريداً جعلنا قادرين على ترسيخ منظومة رعاية صحية متميزة حظيت بإشادة عالمية كبيرة تمثلت في العديد من التصنيفات والتكريمات والجوائز المرموقة، وجعلت أبوظبي محط أنظار العالم ما عزز مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية والاستثمار في الرعاية الصحي وحاضنة للابتكار في علوم الحياة».

وقال آل حامد: «بينما يستمر فيروس «كوفيد 19» في تأثيره على حياة الناس حول العالم، عززنا المنظومة الوقائية والتشخيصية والعلاجية في الإمارة للتصدي للوباء، لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وعلى الرغم من التحديات، نمضي على نهج قيادتنا الرشيدة.

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