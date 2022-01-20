تضامن كامل مع الإمارات ضد الإرهاب الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية فرنسا وإسرائيل وإندونيسيا، عبروا خلالها عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للهجوم الإرهابي الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات، مؤكدين دعم بلدانهم للإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمنها واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها، داعين المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء، كما دانت كوت ديفوار الهجوم الإرهابي خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد وكانديا كامارا وزيرة خارجية كوت ديفوار كما أدانت موريتانيا الهجوم الإرهابي خلال اتصال هاتفي بين سموه وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتاني وفي اتصال هاتفي مماثل أدانت الكونغو الديمقراطية الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.وأدانت جنوب أفريقيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا.

وتلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

وأكد لودريان خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة، وتعملان معاً من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

وأكد وزير خارجية فرنسا دعم بلاده للإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمنها واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وتقدم لودريان بخالص العزاء إلى الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

دعوة للمجتمع الدولي

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل الذي

أكد خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدد على وقوف بلاده مع الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء.

وتقدم لابيد بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغادر، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كذلك تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، التي أعربت خلال الاتصال الهاتفي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت تضامن بلادها مع الإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية، مشددة على أن الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهداً من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية.

جيبوتي وكوت ديفوار

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، الذي أكد خلاله إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أكد محمود علي يوسف تضامن بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة كلها.

وتقدم بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

استنكار

بدورها، دانت جمهورية كوت ديفوار الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وكانديا كامارا وزيرة خارجية كوت ديفوار، التي شددت خلال الاتصال على إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي الجبان.

وعبرت عن خالص تعازيها في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي السياق ذاته،دانت موريتانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا.

وأكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً وقوف بلاده التام مع الإمارات بمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.. وتقدم بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ودانت الكونغو الديمقراطية الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكريستوف لوتوندولا أبالا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية.

انتهاك للقوانيين

وأكد لوتوندولا خلال الاتصال إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية وتمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي.

كما أكد تضامن بلاده مع الإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية، مشدداً على أهمية تصدي المجتمع الدولي بحزم للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وتقدم لوتوندولا بالتعازي إلى الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي سياق متصل، أدانت جنوب أفريقيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا.

وأكدت خلال الاتصال الهاتفي إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية وتضامن بلادها مع الإمارات.

كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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