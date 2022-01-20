وزير خارجية النيجر يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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أدانت جمهورية النيجر الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وحسومي مسعودو، وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي في جمهورية النيجر.

وعبر وحسومي مسعودو خلال الاتصال الهاتفي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.. وأعرب عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي و تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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