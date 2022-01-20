الإمارات تدعو أمريكا لإعادة تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية

المصدر: دبي - البيان

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دعا معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي لتقديم دعمهما لإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لسفارة الإمارات في واشنطن على «تويتر».

وقدم معالي يوسف العتيبة ملخصاً للاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس، كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث اتفقا على وحدة العمل في الرد على الهجوم الحوثي الإرهابي. كما وناقش الجانبان ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة.

ونقلاً عن سفارة الإمارات في واشنطن، فإنه من المعتزم أن يعقد معاليه ومدير المخابرات الوطنية،علي الشامسي، اجتماعات مع البيت الأبيض والكونغرس في واشنطن. وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قالت في بيان الاثنين الماضي، إن ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضاً تاماً.

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