محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الاستراتيجية والدفاعية

المصدر: أبوظبي - وام

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جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إدانة الولايات المتحدة واستنكارها للهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها، بالتزامن مع تلقي سموه اتصالاً هاتفياً من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة أعرب خلاله عن إدانة ليبيا واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي.

علاقات استراتيجية

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، - خلال اتصال هاتفي - مع لويد أوستن وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة خاصة على المستويين الدفاعي والعسكري، إضافة إلى التطورات في المنطقة والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

كما بحث سموه ووزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال التعاون العسكري والأمني بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في الإمارات.

دعم كل الإجراءات

في الأثناء تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الصديقة أدان خلاله الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن قتلى ومصابين مدنيين، مؤكداً دعم بلاده لدولة الإمارات وتأييدها كل الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة أراضيها.

وأعرب رئيس جزر القمر عن تعازيه لأسر ضحايا الاعتداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تقديره للمشاعر النبيلة التي عبر عنها الرئيس غزالي عثماني تجاه دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلاده وشعبه الصديق من كل مكروه وأن يديم عليه الأمن والاستقرار.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، أعرب خلاله عن إدانة ليبيا واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاعتداءات التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكداً تضامن بلاده ودعمها دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها وسلامة أراضيها.

وأعرب عن خالص تعازيه بضحايا الاعتداءات وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لعبدالحميد الدبيبة لمبادرته وما أبداه من مشاعر تضامن أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها،. متمنياً للشقيقة ليبيا وشعبها الأمن والأمان والسلام.

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