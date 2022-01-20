جنوب أفريقيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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أدانت جمهورية جنوب أفريقيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا.

وأكدت وناليدي باندور خلال الاتصال الهاتفي إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية وتضامن بلادها مع دولة الإمارات.

كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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