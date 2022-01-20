350 رقماً مميّزاً في مزاد «طرق دبي» الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح «350» رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات: «H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z». ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم 66 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات والدراجات النارية. ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم 24 يناير، فيما سينطلق المزاد يوم الاثنين الموافق 31 يناير الجاري في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة (5) أيام فقط.



شروط



وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.





مميزات





وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

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