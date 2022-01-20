أحمد بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. ازدهار دبي مركزاً إعلامياً محورياً بالمنطقة لم يتوقف منذ 20 عاماً

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مجلس دبي للإعلام ومجموعة النهار الإعلامية، خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر نادي دبي للصحافة عن تأسيس مكتب «النهار العربي» في دبي، بهدف تعزيز الحضور المتميز للمجموعة العريقة على الساحة الإعلامية العربية، وعبر محتوى متنوع، يجمع بين أهم الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تشغل المتلقي العربي في مختلف بلدان العالم، ويواكب المتغيرات العالمية في المجال الإعلامي.



وفي هذه المناسبة، رحَّب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام بانضمام «النهار العربي» إلى المؤسسات الإعلامية والعربية، التي حرصت على التواجد في دبي، مؤكداً سموه أن دبي حريصة دائماً على احتضان الإبداع ضمن مختلف أشكاله، وتشجيع كافة المشاريع الطموحة وكل المواهب المبدعة، التي تصبو إلى النجاح انطلاقاً من مدينة أفسحت لنفسها مكانة مرموقة كوجهة رائدة لكل المبدعين في شتى المجالات.



وأكد سموه أن دبي عملت منذ أكثر من 20 عاماً على إعداد المناخ الداعم للإعلام وتهيئة كافة الظروف، التي تمنح مؤسساته المساحة الكفيلة بمواصلة مشاريعها الطموحة، وتضمن للمواهب الإعلامية التطور والنمو والازدهار، مرسخة أسس الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية على تنوع أحجامها وتخصصاتها، في ضوء ما تقدمه دبي من خدمات متنوعة وشاملة وبنية تحتية عالية الكفاءة، تسهم في تحويل الأفكار إلى إنجازات ونجاحات.







نمو وتطور



وقال سمو رئيس مجلس دبي للإعلام: إن نمو وتطور دبي كمركز إعلامي محوري في المنطقة لم يتوقف في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد لدبي أن تكون عاصمة إعلامية من طراز رفيع، وهو ما تحقق عبر السنين، وصولاً لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي في العام 2020 من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب، تقديراً لما قدمته من إسهامات لخدمة الإعلام والإعلاميين، من مبادرات وبرامج ومشاريع، كان هدفها الإسهام بأسلوب مؤثر في الارتقاء بمسيرة الإعلام العربي.







مركز رئيسي للمواهب



وخلال المؤتمر الصحافي، أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام دعم المجلس للنهار العربي، وكافة الشركاء من المؤسسات العربية والعالمية العاملة في الإمارة، في إطار الهدف الاستراتيجي، الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل عقود بترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للمواهب في مختلف المجالات والأفكار والمشاريع المبتكرة والطاقات المبدعة في المجال الإعلامي على وجه التحديد، وتعزيز موقعها كنقطة انطلاق لإعلام عربي قادر على المنافسة، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام بتفعيل دور المجلس في مساندة كافة المبادرات الإعلامية المُلهمة، التي من شأنها إعطاء دفعات قوية للأداء الإعلامي العربي، والإسهام في العبور به إلى المستقبل، وفق أحدث وأرقى المعايير العالمية.







تعاون



وأشارت المري إلى التعاون الذي جمع دبي بمجموعة النهار العريقة، منذ أكثر من 20 عاماً مع بدايات نادي دبي للصحافة، حيث كان الراحل الأستاذ غسان تويني من أوائل المُكرَّمين من قِبل «جائزة الصحافة العربية»، مروراً بمحطات عديدة لهذا التعاون، وصولاً إلى هذا الإعلان، الذي يمنح هذه العلاقة بُعداً جديداً في ضوء القيادة المتميزة للإعلامية نايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة النهار الإعلامية، التي تواصل مسيرة والدها الأستاذ جبران تويني، رحمه الله، في تأكيد مكانة «النهار» بين أهم المؤسسات الإعلامية العربية.







طموح مهني



ووصفت منى غانم المري «النهار العربي» بأنها درجة جديدة ترتقيها مجموعة النهار في سلم التميز الإعلامي، وخطوة تعكس طموحاً مهنياً لوضع بصمة لها خصوصيتها وتميزها في مضمار التطوير الإعلامي في المنطقة، والحرص على الريادة، لافتة إلى أهمية تنبّه المؤسسات الإعلامية إلى قيمة الاستثمار في التحول الرقمي، الذي يمثل أهم معالم مستقبل العمل الإعلامي في العالم، لكون البيئة الرقمية تعزز فرص التنافسية والانتشار، وترفع من أسهم المؤسسة الإعلامية لدى جمهور متابعيها، فضلاً عما يمثله الإعلام الرقمي من فرص واعدة أمام اكتشاف المزيد من المواهب الخلاقة والمبدعة في هذا المجال.







دعم



وأكدت حرص مجلس دبي للإعلام الدائم على تهيئة أفضل الظروف الداعمة لعمل المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، التي تجد في دبي الشريك الأمثل لمباشرة رسالتها الإعلامية، ضمن بيئة تكفل مختلف عناصر التميز، بما في ذلك البنية التحتية القوية والتشريعات المرنة، والحرص على تدعيم شراكة يكون النجاح من نصيب طرفيها، وتعود فائدتها على المتلقي.







حاضرة إعلامية



من جانبها، وجّهت بالإعلامية اللبنانية نايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة النهار الإعلامية، تحية إعزاز وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والقيم النبيلة التي تعبر عن رؤية سموه الطموحة للمستقبل، والتي جعلت من دبي نموذجاً لقوة الأمل وتجسيداً ملموساً لمفهوم أنه لا يوجد مستحيل مع امتلاك العزيمة على التميز، ولما أرساه سموه من أسس، وما قدمه من إسهامات لدفع مسيرة الإعلام العربي وتأكيد تميزه، وحرص على أن تكون دبي ودولة الإمارات دائماً ملهمة وصاحبة بصمة إيجابية واضحة في سجل تميز الإعلام وحضوره المؤثر في هذا الجزء من العالم، ليكون إعلامنا العربي قوياً ومنافساً، وفق أفضل المعايير العالمية.







تقدير



وأعربت تويني عن تقديرها لدبي، وما تبديه دائماً من حرص على التعاون مع مختلف مؤسسات الإعلام العربي وكذلك العالمي، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، شرط الالتزام بالقيم المهنية النبيلة، وما تقدمه من مساندة نموذجية لمختلف مؤسساته ومكوناته، لا سيما تلك التي تسعى إلى صنع علامات فارقة في مسيرة الإعلام العربي بتقديم رسالة متوازنة، هدفها مصلحة المتلقي، وتناول أهم القضايا المرتبطة بكيانه وحاضره، ومستقبله، إضافة إلى كل ما هو مفيد ونافع للمجتمع العربي على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وحتى الرياضية، لتؤكد بذلك دبي مكانتها كحاضرة للإعلام العربي سواء داخل المنطقة أو خارجها.







تقييم واقعي



وأوضحت نايلة تويني أن اختيار «مجموعة النهار الإعلامية» دبي لافتتاح مكتب لها في دبي لإدارة «النهار العربي» لم يأت من فراغ، وإنما بناء على تقييم واقعي وموضوعي، لما تتمتع به هذه المدينة النابضة من إمكانات تقنية ورقمية، سيكون لها أثرها في تعزيز الخطط المستقبلية الطموحة لهذه النافذة الصحافية، التي تعد إضافة مهمة لتاريخ مؤسسة النهار في مجال العمل الصحافي، لتنضم بذلك إلى العديد من المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية الكبرى، التي رأت في دبي شريكاً فاعلاً لا يدخر وسعاً في تهيئة المجال أمام فرص النجاح لشركائه.

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