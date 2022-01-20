5000 زائر لفعاليات القرية التراثية لليوبيل الذهبي في عجمان

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

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استقبلت القرية التراثية لليوبيل الذهبي لعيد الاتحاد، والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة عجمان ضمن احتفالات وزارة الداخلية بعام الخمسين،5000 زائر، وتضمنت الفعاليات عروضاً للألعاب الشعبية، وأجنحة تعكس تطوّر الشرطة من آليات وملابس ومركبات وغيرها خلال مسيرة الاتحاد، ولقيت الفعاليات والأنشطة التي استمرت أربعة أيام ونالت استحسان الزوار.

تاريخ الشرطة

وقالت الرائد نوره الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة عجمان لـ «البيان»: نظمت قرية اليوبيل الذهبي بهدف تعريف الجمهور بتراث وتاريخ الشرطة ومراحل تطورها، وتضم القرية البوابة القديمة للشرطة والمدافع القديمة ومعرضاً للصور التاريخية القديمة للشرطة في عهد الراحل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، حاكم عجمان السابق.كما تضمن الجناح صوراً حديثة تبرز تطوّر الشرطة وابتكاراتها، بالإضافة إلى جناح الزي الرسمي القديم والحديث للشرطة، وتسلسل الرتب العسكرية وأبرز الأدوات القديمة التي كانت تستخدم لأداء المهام الشرطية في بداية النشأة. وذكرت بأنه تم تنظيم مسابقات ترفيهية وثقافية وتراثية مع تقديم الهدايا والجوائز، إلى جانب مشاركة عدد من المطاعم والمقاهي الشهيرة ومتاجر المأكولات الشعبية، وتجاوز عدد الزوار 5000 زائر للقرية على مدار أربعة أيام، ونالت المسابقات التي اقيمت في أجواء حماسية على استحسان وإعجاب الجمهور.

مركبات شرطية

ويتضمن المعرض الدوريات الشرطية القديمة لشرطة عجمان والآليات الشرطية الثقيلة المستخدمة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرض المركبات الفارهة الحديثة لشرطة عجمان المستخدمة للفعاليات وأنشطة السياحة لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في ربوع الوطن.

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