مركز النقل المتكامل يحسّن خدمة تصاريح مواقف لمركبات زائري الفلل السكنية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه بدأ تطبيق تعديلات جديدة على آلية إصدار تصاريح مواقف المركبات الخاصة بزائري القطاعات ذات التصنيف «مناطق الفلل السكنية» بما يجعل استخدام تلك المواقف أكثر سهولة وراحة وملاءمة لاحتياجات السكان وزائريهم.



ووفقاً للإجراءات الجديدة التي تُطبق في (77) قطاعاً في أنحاء مدن الإمارة، أكد مركز النقل المتكامل أنه لن يتم مخالفة مركبات زائري مناطق الفلل السكنية، المستخدمة للمواقف بالشكل الصحيح قبل الساعة 2:00 صباحاً، بينما سيتم في حال الرغبة بالبقاء بعد الساعة 2:00 صباحاً الحصول على تصريح مواقف لمركبة زائر من خلال إرسال رسالة نصية لكل مركبة على حدة.





أرقام إضافية





كما قام المركز بتعديل الأنظمة التابعة له لتسمح للمتعاملين المواطنين بإدخال أرقام إضافية لخدمة الزوار إلى نظام «مواقف» لتشمل كافة سكان الفيلا ولتعزيز توفير خاصية إرسال طلبات تصاريح الزوار إلى عدد أكبر من سكان الفيلا وليس الاقتصار على رقم واحد، واستخدامها أثناء إرسال رسائل نصية قصيرة لإصدار تصاريح يومية لمركبات الزوار، بما يمكن الجميع من الحصول على تصاريح يومية للزوار بعد الساعة 2:00 صباحاً.



ويمكن لمالك الفيلا أو المستأجر إضافة أرقام الهواتف الخاصة بهما إلى نظام مواقف عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، أو عبر إرسال رسالة نصية على الرقم 3009 بالصيغة التالية: (مسافة >رقم الهاتف< مسافة >رقم القطاع رمز المدينة وفئة المركبة< مسافة >رقم المركبة< مسافة >رقم القطاع< مسافة >عدد الساعات.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز