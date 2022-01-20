الإمارات وتشيلي تتبادلان الخبرات في مجال المرأة ورعاية الأسرة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مونيكا زالاكيت وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين في تشيلي، بحضور جورج فايز دكرت سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل دعمها، من خلال تبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال المرأة والطفل ورعاية الأسرة. وناقش اللقاء العديد من القضايا، التي تتعلق بتنمية مهارات المرأة ودعمها، لمواجهة أية تحديات، وتعزيز مشاركتها بفاعلية في مواقع العمل، وتمثيلها بشكل فاعل في القطاع الحكومي والخاص.



وأكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي: إن القيادة الرشيدة تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها، منوهة بالدور الكبير، الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة، وتعزيز دورها سواء في بناء الأجيال أو في المشاركة في مجالات التنمية المستدامة كافة، إضافة إلى جهود سموها في مجال المحافظة على الاستقرار الأسري، وعملها المستمر مع المؤسسات القائمة على قضايا المرأة والطفل، لدفعها نحو متابعة كل القضايا المستجدة، التي تهم المرأة.



ومن جانبها أشادت مونيكا زالاكيت بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات التنموية، وثمنت دور سمو الشيخة فاطمة في تعزيز مكانة المرأة، خاصة في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال تمكين المرأة وحمايتها من العنف الأسري.

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