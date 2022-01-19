طقس الإمارات المتوقع في الأيام القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات، غدا وفي الأيام المقبلة، على النحو التالي:

وسيكون الطقس غدا الخميس رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة. والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً في المساء، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً في المساء في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب ليلاً في بحر عمان.

أما بعد غد الجمعة، فسيكون الطقس مائلا للبرودة نهاراً وبارد ليلاً ، مغبرا و غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية، سرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س.

والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي وشديد الاضطراب إلى مضطرب في بحر عمان.

وطقس يوم السبت، يكون مائلا للبرودة نهاراً وبارد ليلاً مع فرصة تشكل الصقيع صباحاً على بعض المناطق، وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية و الساحلية. وتخف سرعة الرياح الشمالية الغربية تدريجياً تتحول الى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية وتكون قوية الى نشطة السرعة تصبح معتدلة، سرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س. والبحر شديد الاضطراب الى مضطرب في الخليج العربي مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وطقس الأحد يكون رطبا صباحاً على المناطق الداخلية الشرقية وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الساحلية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر متوسط الموج إلى خفيف في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وفي يوم الاثنين يكون الطقس رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحوا إلى غائم جزئي مع ارتفاع في درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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