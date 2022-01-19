وزير خارجية الكونغو يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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أدانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية و ذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و معالي كريستوف لوتوندولا أبالا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و أكد معاليه خلال الاتصال إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مشيرا إلى أن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي.

كما أكد معاليه تضامن بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية مشددا على أهمية تصدي المجتمع الدولي بحزم للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة.

و تقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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