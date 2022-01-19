وزير خارجية موريتانيا : نقف مع الإمارات بمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها

المصدر: وام

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أدانت موريتانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق و منشآت مدنية في الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا.

و أكد معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا وقوف بلاده التام مع دولة الإمارات بمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.. و تقدم بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي و أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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