وزير خارجية جيبوتي يدين الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي.

و أكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته و استنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

كما أكد معاليه تضامن بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة كلها.

و تقدم معاليه بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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