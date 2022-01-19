وزيرة خارجية كوت ديفوار تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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أدانت جمهورية كوت ديفوار الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية و ذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي ومعالي كانديا كامارا وزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار.

و أكدت معاليها خلال الاتصال إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي الجبان.

و عبرت معاليها عن خالص تعازيها في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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