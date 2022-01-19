خلال اتصاله بمحمد بن زايد.. رئيس جزر القمر يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الصديقة، دان خلاله الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المواقع و المنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي أسفرت عن قتلى و مصابين مدنيين.. مؤكداً دعم بلاده لدولة الإمارات وتأييدها كل الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة أراضيها.

و أعرب رئيس جزر القمر عن تعازيه لأسر ضحايا الاعتداء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره للمشاعر النبيلة التي عبر عنها الرئيس غزالي عثماني تجاه دولة الإمارات، سائلاً المولى عز و جل أن يحفظ بلاده و شعبه الصديق من كل مكروه و أن يديم عليه الأمن و الاستقرار.

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