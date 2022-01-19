محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الاستراتيجية
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - مع لويد أوستين وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة .. العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة خاصة على المستويين الدفاعي و العسكري .. إضافة إلى التطورات في المنطقة و الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
و تناول الاتصال الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية.
و جدد وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.
كما بحث سموه و وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال التعاون العسكري والأمني بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات الإهابية التي وقعت مؤخرا في الإمارات.