محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير الدفاع الأمريكي العلاقات الاستراتيجية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - مع لويد أوستين وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة .. العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة خاصة على المستويين الدفاعي و العسكري .. إضافة إلى التطورات في المنطقة و الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

و تناول الاتصال الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية.

و جدد وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

كما بحث سموه و وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال التعاون العسكري والأمني بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات الإهابية التي وقعت مؤخرا في الإمارات.

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