محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من الدبيبة أكد خلاله إدانة ليبيا للاعتداءات على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة .. أعرب خلاله عن إدانة ليبيا واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاعتداءات التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين تتنافي مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية .. مؤكداً تضامن بلاده ودعمها دولة الإمارات في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها وسلامة أراضيها.

وأعرب عن خالص تعازيه بضحايا الاعتداءات وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين .. سائلاً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي عبدالحميد الدبيبة لمبادرته وما أبداه من مشاعر تضامن أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها .. متمنياً للشقيقة ليبيا وشعبها الأمن والأمان والسلام.

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