وزيرة خارجية إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا.

وأعربت معاليها خلال الاتصال الهاتفي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكدت تضامن بلادها مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية مشددة على أن الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهدا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية.

وتقدمت معاليها بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



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