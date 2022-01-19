400 مدرسة تنضم لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: البيان

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سجلت أكثر من 400 مدرسة حكومية وخاصة من جميع أنحاء الدولة، في برنامج مدارس الأبطال الموحدة الرائد للأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي أعيد إطلاقه في بداية العام الدراسي الجاري 2021-2022 .

يأتي هذا الإقبال من المدارس على التسجيل في البرنامج كالتزام منها بجعل مجتمعاتها المدرسية أكثر دمجا وقبولاً واستيعابا لكل الطلاب.

ويستهل برنامج مدارس الأبطال الموحدة الفصل الدراسي الثاني بباقة من البرامج التي تستهدف الطلاب والمدرسين، والمصممة لتعزيز الدمج المجتمعي في ثلاث مجالات رئيسية هي الرياضات الموحدة، والقيادة الشبابية الدامجة، والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي.

كما تم إطلاق موسم جديد للروبوتات الموحدة 2022، الذي يعد أكبر مسابقة الروبوتات للطلاب من ذوي القدرات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يبدأ التسجيل فيها اعتبارًا من يناير الجاري. كما تشمل فعاليات برنامج مدارس الأبطال الموحدة أيضا البرامج الرياضية الموحدة الأخرى التي تم طرحها بالفعل في المدارس مثل كرة القدم الموحدة والريشة الطائرة الموحدة.

يقدم برنامج مدارس الأبطال الموحدة نموذجاً مرناً يتضمن العديد من الأحداث والأنشطة الافتراضية والحضورية لتناسب جميع أنواع التعلم وتدعم تنمية مهارات الطلاب. كما يوفر البرنامج أيضًا للمعلمين موارد تدريب وتطوير عديدة لتمكينهم من تنظيم أنشطة الرياضة الموحدة بنجاح في مدارسهم، وذلك في بهدف إحداث تغيير إيجابي في مجتمعات المدارس بهدف أن تصبح أكثر دمجًا.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: "يسعدنا أن نرى مئات المدارس على مستوى الدولة تتبنى قيم مدارس الأبطال الموحدة لتحقيق الدمج في مجتمعات المدارس، سواء كان ذلك حضوريًا أو افتراضيًا، توفر مدارس الأبطال الموحدة الموارد والأدوات لدعم الطلاب والمعلمين لخلق مجتمع مدرسي دامج خاص بهم".

وأضاف: إن "هذا الإقبال الواسع من المدارس على الانضمام للبرنامج يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحسين حياة أصحاب الهمم.. معبرا عن شكره لجميع المدارس والمجموعات التعليمية، بداية من الإدارة إلى المعلمين وموظفي الدعم، على انضمامهم للبرنامج، وعلى جهودهم لجعل المدارس دامجة للطلاب من جميع القدرات".

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