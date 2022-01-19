أبوظبي وكوريا الجنوبية تعززان التعاون بمنتجات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية

المصدر: وام

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وقعت دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة و المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال لوجستيات وصناعات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك بحث فرص التعاون لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لوجستي لتصدير منتجات علوم الحياة والصيدلة والرعاية الصحية من كوريا الجنوبية ودعم التطوير والاستثمار في شركات علوم الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، كل من الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي وسعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وكوون سونمان رئيس المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي.

ويتناول التعاون جملة من سبل الشراكة في مجالات البحوث السريرية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض والابتكار في علوم الحياة وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إطلاق مبادرات تدريبية وتعليمية بالشراكة مع مستشفيات تعليمية مرموقة في البلدين لتقديم فرص تدريب وتعليم للأطباء وأطباء الأسنان والتمريض والمهن الصحية المساندة، وتحديد ومتابعة المشاريع البحثية التعاونية بما في ذلك تطوير التطعيمات والدراسات الوبائية والأساليب التشخيصية الجديدة.

وقال الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: نواصل في ظل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة للمضي بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي والذي استطاع أن يرسخ مكانته كلاعب محوري في مشهد الرعاية الصحية عالمياً. ويسعدنا اليوم تتويج تعاون أبوظبي مع كوريا الجنوبية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركائنا في المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي لترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للابتكار في البحوث السريرية وعلوم الحياة في المنطقة، وبحث سبل تسخير إمكانات أبوظبي اللوجستية لنقل وتوزيع المنتجات الصيدلانية والطبية بين مختلف بلدان العالم.

من جهته، قال كوون سونمان رئيس المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي: سعداء باغتنام الفرصة وتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تجمع المعهد بدائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة حيث نتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين ليس فقط في البحوث السريرية، بل في جملة من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ونحن على يقين من أن هذا التعاون سيعزز جهود البلدين في التصدي لجائحة كوفيد-19 وسيمضي في قطاعي الرعاية الصحية في أبوظبي وكوريا الجنوبية نحو آفاق جديدة.

وبدوره، قال سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة إن شراكتنا مع المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي تؤكد على التزامنا الثابت بتبادل المعرفة مع نظرائنا الدوليين في قطاع الرعاية الصحية، وضمان مواصلة جهودنا الهادفة إلى الارتقاء بالصحة العامة في أبوظبي.

وستكون المذكرة منصّة فاعلة للتعاون المستمر مع مؤسسة رائدة في هذا المجال لاستكشاف الفرص المتاحة ضمن قطاع الرعاية الصحية بما يخدم مصلحة الطرفين كما ستسهم هذه الاتفاقية على المدى البعيد بتأهيل المهنيين الطبيين العاملين في إمارة أبوظبي، وتدعم بالتالي جميع الأفراد في مجتمع أبوظبي.

وتتطلع أطراف المذكرة إلى التعاون في مجالات تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال تنظيم مؤتمرات في أبوظبي تركز على تعزيز مفاهيم الصحة العامة وتنسيق جهود البحوث الخاصة بمواضيع الصحة العامة وتبادل المعرفة في مجال خدمات واستدامة الصحة المهنية والصحة البيئية والاستجابة لانتشار الأوبئة وتعزيز القدرات الوقائية من خلال شبكات ومختبرات التقصي الوبائي.

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