"دبي للإعلام" و "النهار الإعلامية" يعلنان تأسيس مكتب في دبي لمنصة "النهار العربي"

المصدر: البيان

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أعلن مجلس دبي للإعلام ومجموعة النهار الإعلامية عن تأسيس مكتب في دبي لمنصة "النهار العربي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظم، اليوم الأربعاء، في مقر نادي دبي للصحافة.

وأعربت منى المري، نائب رئيس مجلس دبي للإعلام عن سعادتها بهذا الإعلان، وقالت: "سعداء بهذا الإعلان عن تأسيس مكتب دبي لمنصة النهار، وبعلاقتنا التاريخية مع مجموعة النهار. دبي توفر كل ما تحتاجه المؤسسات الإعلامية العربية من بنية تحتية وخدمات هي وجهة للكوادر والمواهب والابداع العربي".

من جهتها أكدت نايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية أن اختيار دبي لتأسيس هذا المكتب تم باعتبارها رمز للأمل والتقدم، وقالت: "اخترنا دبي لتأسيس هذا المكتب لأن دبي رمز للأمل والتقدم والتنوع والانفتاح ... منصة النهار العربي الرقمية ستخاطب الجمهور في الخليج والعالم العربي من مختلف الفئات وتتناول تغطيات شاملة لكافة القضايا التي تهم المتابع العربي".

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