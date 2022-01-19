سيف بن زايد يشكر وزيرة الداخلية البريطانية على تضامنها

المصدر: دبي - البيان

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شكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بريتي باتيل وزيرة الداخلية في المملكة المتحدة، على تضامنها مع الإمارات.



وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أشكر معالي بريتي باتيل وزيرة الداخلية في المملكة المتحدة الصديقة على موقفها المتضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يؤكد عمق وأصالة العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين الصديقين».



وعبرت وزيرة الداخلية البريطانية، عن تضامنها الكامل مع الإمارات بعد الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي. وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «أقف في تضامن كامل مع أصدقائنا المقربين في الإمارات بعد الهجوم الوحشي في أبوظبي. صلواتي ودعواتي مع عائلات وأصدقاء القتلى أو المصابين».

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