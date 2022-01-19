عصام الحميدان: ملتزمون بأعلى معايير العمل المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

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هنأ المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، موظفي النيابة، بحصول الدائرة على المركز الثاني في نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي الحكومة المحلية لعام 2021، والصادر عن المجلس التنفيذي والتي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ريادة

ونوّه الحميدان بحصول النيابة العامة في دبي على ‏المركز الثاني لتحقق تقدماً على العام الماضي.

وأكد النائب العام التزام النيابة العامة في دبي أعلى معايير العمل المؤسسي، والعناية بالموارد البشرية، والاهتمام بالموظفين وبيئة العمل، والسعي لتطوير ذلك ما أدى لوجودها في المراكز الثلاثة الأولى في السنوات الخمس الماضية. كما أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، بحصول النيابة العامة على درجة من 80 إلى 90% في نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2021 والصادر عن المجلس التنفيذي مقارنةً بالعام الماضي.

التزام

وأكد التزام جميع العاملين في النيابة بذل المزيد للوصول لأهداف ورؤية الحكومة في تحقيق أعلى نسب سعادة المتعاملين.

وقال الحميدان إن النيابة العامة تضع الاهتمام بالمتعاملين نصب عينيها، وتسعى جاهدة لإرضاء المتعاملين، ورفع كفاءة الإجراءات وأتمتتها، واختصار الوقت والخطوات وسرعة الإنجاز.

وتوجّه النائب العام بالشكر لموظفي الدائرة على ما بذلوه في العام الماضي في سبيل تطوير خدمات المتعاملين والترقي في نتائج المؤشر.

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