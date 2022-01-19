عبدالله المري: شرطة دبي حريصة على إسعاد الموظفين والمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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ثمّنت القيادة العامة لشرطة دبي اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي لعام 2021، وتأكيد سموه أن أساس العمل الحكومي خدمة الناس وسعادة المتعاملين، وأن الهدف من نشر هذه النتائج سنوياً، تعزيز مبادئ الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة لمستويات أعلى من الجودة، وذلك بعد وصول مؤشر سعادة الموظفين في دبي إلى 88 % ومؤشر سعادة المتعاملين إلى 86 %.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالمنافسة العالية بين الدوائر الحكومية الساعية إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وخدمة المجتمع عبر تقديم خدمات استثنائية تُسعد موظفي ومتعاملي المؤسسات الحكومية في دبي، وتحقق تطلعاتها إلى أن تكون في المركز الأول، وفي الوقت ذاته، لم تدخر جهداً للحفاظ على استمرار الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها وسط الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا كوفيد 19.

خدمات

وأكد معالي الفريق عبدالله المري، أنهم مستمرون في تقديم خدمات استثنائية وريادية للموظفين والمتعاملين تفوق توقعاتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة. وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على العمل على إسعاد الموظفين حتى حققت 96.6 %، وإسعاد المتعاملين حتى حققت 91.3 %، والسعي الدائم للمنافسة في تقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة للإبداع والتميز.

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