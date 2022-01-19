سعيد الطاير: حريصون على تسهيل حياة المتعاملين وتحقيق سعادتهم

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «الهدف من الوظيفة الحكومية هو خدمة المجتمع وتسهيل حياة المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وتتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية يُعنى مباشرةً بإسعاد الفئات المعنية وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها تتخطى توقعات المتعاملين، ونعمل على الارتقاء بخدماتنا إلى أعلى المستويات من أجل إسعاد المجتمع وضمان توفير تجربة سلسة لجميع المتعاملين، وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تضمن تحقيق سعادة الموظفين، وبالتالي سعادة جميع المعنيين، وسنواصل العمل على ابتكار تجارب فريدة تعزز من سعادة جميع المعنيين، حتى نسهم في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج مستدامة للمساهمة في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».

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