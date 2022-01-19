حمد بوعميم: «غرف دبي» تطبق نهج القيادة في أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

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أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، أن احتلال الغرف للمركز الأول في سعادة متعاملي حكومة دبي هو ثمرة تطبيق الغرف لرؤية القيادة الرشيدة في تطبيق أفضل الممارسات التي تسعد العملاء وتسهل عليهم معاملاتهم التجارية، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس مرونة غرف دبي وقدرتها على مواكبة المتغيرات وتلبية متطلبات عملائها.

ولفت بوعميم إلى أن الغرف نجحت في العام الماضي في التحول الذكي بنسبة 100 % في خدماتها الأساسية، حيث توفر حالياً أكثر من 50 خدمة ذكية، معتبراً أن الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة أسهما في تسهيل معاملات الأعضاء، وخدمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته وسرعة ممارسته للأعمال، مثمناً دعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كل التسهيلات لدعم شراكة القطاعين العام والخاص.

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