أحمد مصبح: جمارك دبي تواصل حصد النجاحات وتحقيق مراتب متقدمة

المصدر: دبي - البيان

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أعرب أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بفوز جمارك دبي بالمركز الثاني وبنسبة 91.8 % لسعادة المتعاملين، وفق نتائج مؤشر دراسة سعادة متعاملى حكومة دبي 2021، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل حصد النجاحات وتحقيق مراتب متقدمة في مختلف مؤشرات العمل الحكومي، حيث حصدت الدائرة مؤخراً جائزة النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي. وأكد أن جمارك دبي تحرص بشكل مستمر على الارتقاء بخدماتها الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين عبر توفير الكلفة والوقت عليهم لدعم مركز دبي عاصمة عالمية للاقتصاد، وتعزيز موقعها على مؤشرات تنافسية سهولة الأعمال. وتوجه المدير العام لجمارك دبي بهذه المناسبة بالتهنئة لعملاء الدائرة الأعزاء شركائنا في مسيرة النجاح والتطور، كما نتوجه بالتهنئة لمديري القطاعات والإدارات الجمركية وكافة موظفي الدائرة على جهودهم، والتي مكنت جمارك دبي من الوصول لهذا المركز الرفيع.

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