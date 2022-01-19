وزير خارجية قطر يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وأكد وزير خارجية قطر خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، معربا عن خالص تعازيه لذوي ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين ولدولة الإمارات الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.

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